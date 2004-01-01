Чудо-зонтик

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Как далеки от нас Луна и Солнце! Но если крепко-крепко закрыть глаза и хорошенько уснуть, они могут оказаться совсем рядом! И тогда удастся разглядеть, что там есть обитатели – лунные Пёсик, Слоник, Котик, Мышь и солнечные Зайчик, Волчок и Червячок и, точь-в-точь как обыкновенные земные дети, по-настоящему дружат, иногда ссорятся, играют в «догонялки» и о чём-то мечтают. Юных жителей планеты Земля маленькие обитатели Луны и Солнца с радостью приглашают к себе в гости и зовут в игру – пока длятся «Сны с Луны» и «Сон про Солнце» возможны любые чудеса. А в какой сон хотите попасть вы?

Режиссёр-постановщик: Михаил Логинов

Художник-постановщик: Ирина Мельникова

Композитор: Сергей Балакин

В спектакле заняты: Ольга Булкина, Мария Логинова, Евгения Николаева

Продолжительность: 50 минут