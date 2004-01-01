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Чудо-ёлочка

Мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, объемных и текстильных ёлочек

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События: Мастер-класс, Новый год.

Скоро наступит всеми любимый праздник – Новый год! Елка – неизменный символ этого события. 

Музей приглашает на мастер-классы «Чудо-елочка» детей и взрослых. Маленькие посетители научаться делать новогодние открытки с изображением новогодней тематики в смешанной технике, объемную елку из бумаги, а взрослые сделают елку из текстиля.

Нашим близким будет дорог подарок, сделанный своими руками.

Художественный музей
9 декабря
15:00 - 16:00 (для детей)
17:00 - 18:00 (для взрослых)
10 декабря
15:00 - 16:00 (для детей)
17:00 - 18:00 (для взрослых)
16 декабря
15:00 - 16:00 (для детей)
17:00 - 18:00 (для взрослых)
17 декабря
15:00 - 16:00 (для детей)
17:00 - 18:00 (для взрослых)
23 декабря
15:00 - 16:00 (для детей)
17:00 - 18:00 (для взрослых)
24 декабря
15:00 - 16:00 (для детей)
17:00 - 18:00 (для взрослых)
Цены

100 р.

Предварительная запись обязательна.

Контактный телефон: 45-63-10

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