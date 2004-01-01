Чудо-ёлочка
Мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, объемных и текстильных ёлочек
Мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, объемных и текстильных ёлочек
Скоро наступит всеми любимый праздник – Новый год! Елка – неизменный символ этого события.
Музей приглашает на мастер-классы «Чудо-елочка» детей и взрослых. Маленькие посетители научаться делать новогодние открытки с изображением новогодней тематики в смешанной технике, объемную елку из бумаги, а взрослые сделают елку из текстиля.
Нашим близким будет дорог подарок, сделанный своими руками.
100 р.
Предварительная запись обязательна.
Контактный телефон: 45-63-10