Чудо-ёлочка

Мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, объемных и текстильных ёлочек

Скоро наступит всеми любимый праздник – Новый год! Елка – неизменный символ этого события.

Музей приглашает на мастер-классы «Чудо-елочка» детей и взрослых. Маленькие посетители научаться делать новогодние открытки с изображением новогодней тематики в смешанной технике, объемную елку из бумаги, а взрослые сделают елку из текстиля.

Нашим близким будет дорог подарок, сделанный своими руками.