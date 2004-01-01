Чудо в перьях

Премьера спектакля! Для тех кто постарше (от 5 лет)

Бродвейский мюзикл в масштабе маленького кукольного мира, фокусы и головокружительные трюки, поражающие воображение зрителей.

В таких декорациях и будет разыграна история о добром и честном слоне, волей судеб оказавшемся участником цирковой программы.

Несмотря на обилие эффектов, весьма поучительный и бесконечно трогательный рассказ о важности данных обещаний и ценности собственных принципов.

Режиссер – постановщик, разработчик театральных эффектов и механики кукол: Петр Васильев.



Художник-сценограф: Алевтина Торик.



Композитор: Петр Макаров.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, Сергей Репин, Тамара Лашина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Мария Богданова.



