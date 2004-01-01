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Чудо в перьях

Премьера спектакля! Для тех кто постарше (от 5 лет)

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События: Спектакли.

Бродвейский мюзикл в масштабе маленького кукольного мира, фокусы и головокружительные трюки, поражающие воображение зрителей.

В таких декорациях и будет разыграна история о добром и честном слоне, волей судеб оказавшемся участником цирковой программы.

Несмотря на обилие эффектов, весьма поучительный и бесконечно трогательный рассказ о важности данных обещаний и ценности собственных принципов.

Режиссер – постановщик, разработчик театральных эффектов и механики кукол: Петр Васильев.

Художник-сценограф: Алевтина Торик.

Композитор: Петр Макаров.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир ПьянковСергей РепинТамара ЛашинаДенис ДмитриевЕкатерина ЕфремоваМария Богданова. 

Театр кукол
21 декабря
10:00
c 22 по 23 декабря
15:00
c 24 по 25 декабря
10:00
12:30
c 26 по 27 декабря
10:00
28 декабря
10:00
17:30
29 декабря
17:30
30 декабря
12:00
15:00
Цены

350 р.

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