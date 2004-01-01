Чудо-сани
Семейный конкурс на самые креативные сани
Семейный конкурс на самые креативные сани
Регистрация на семейный конкурс уже открыта!
Сделайте оригинальные санки и участвуйте в конкурсе. Главный приз - мультипекарь REDMOND!
Приятные воспоминания и отличные эмоции гарантированы!
Предварительная регистрация на мероприятие обязательна!
Направляйте заявки на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com Укажите ФИО участника, телефон, название команды. Регистрация продлится до 26 февраля.
Место проведения: детский городок «Сказка», в рамках празднования Широкой Масленицы.