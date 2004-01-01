Семейный конкурс на самые креативные сани

Регистрация на семейный конкурс уже открыта!

Сделайте оригинальные санки и участвуйте в конкурсе. Главный приз - мультипекарь REDMOND!

Приятные воспоминания и отличные эмоции гарантированы!

Предварительная регистрация на мероприятие обязательна!

Направляйте заявки на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com Укажите ФИО участника, телефон, название команды. Регистрация продлится до 26 февраля.

Место проведения: детский городок «Сказка», в рамках празднования Широкой Масленицы.