Чудо любви и милосердия

Радость и чудо – эти слова приходят первыми, когда мы думаем о Чарльзе Диккенсе (1812 - 1870). Мироощущение Диккенса Питер Акройд назвал «философией Рождества». Диккенс – основатель жанра рождественского рассказа. Основные мотивы такого рассказа: чудесное спасение, перерождение злого в доброе, примирение врагов, забвение обид. Сюжет движется от безвыходной ситуации к счастливой развязке. Действие приурочено к Рождеству, главный герой – ребенок или взрослый, проникнутый детской верой в чудо. Идеи добра, чуда, любви, радости пронизывают не только рождественские рассказы и повести, но все произведения Диккенса, которые каждое поколение читателей открывает для себя заново.

Одним из первых писателей XIX века, обратившихся к теме чуда Рождества, был и Ханс Кристиан Андерсен (1805 -1875), создатель «Девочки со спичками». Имя Андерсена известно нам с детства. Его истории о Снежной королеве, Кае и Герде, стойком оловянном солдатике, принцессе на горошине, Русалочке стали классикой еще при жизни великого сказочника. Но сам Андерсен считал, что пишет не только для детей. Действительно, его сказки, наполненные глубоким смыслом, в зрелом возрасте воспринимаются по-другому, чем в детстве. Ведь «самой удивительной сказкой», по словам Андерсена, «является жизнь человека». Сказки Андерсена - урок добра, отзывчивости и сострадания.

Генри Филдинг (1707 - 1754), знаменитый английский писатель и публицист, наиболее известен своим произведением «История Тома Джонса, найденыша». Для этого романа важна концепция «доброго сердца» – основа этики Филдинга. По Филдингу, добросердечие – изначальное свойство человека, но в реальной жизни, чтобы не заглушили семена зла, его следует сознательно культивировать – с помощью воспитания и самовоспитания.

Выставка представляет произведения писателей на английском, финском, русском языках. От прекрасно иллюстрированных сказок для детей до малоизвестных произведений этих же авторов для взрослой аудитории; от репринтного издания Диккенса с оригинала XIX века до современных аудиокниг и учебника датского языка с Г. Х. Андерсеном по методу Ильи Франка. Вы также можете познакомиться с биографическими и литературоведческими исследованиями о жизни и творчестве писателей на русском и английском языках.