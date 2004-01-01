Чудеса рукоделия
Выставка работ участников Клуба сувенирной игрушки «Золотые ручки»
Выставка работ участников Клуба сувенирной игрушки «Золотые ручки»
Клуб сувенирной игрушки «Золотые ручки» под руководством Друбецкой Ирины Коммунаровны работает во Дворце культуры «Судоремонтник» с 2008 года. Участники коллектива постигают все тонкости изготовления игрушек и сувениров в разных жанрах и направлениях: лоскутная мозаика, папье-маше, русская народная кукла, вышивка, вязание, бисероплетение, каркасная кукла, современная мягкая игрушка, а также макетные инсталляции и композиции. Шить и мастерить учатся люди разных возрастов: от малышей до пожилых людей.
Клуб сувенирной игрушки «Золотые ручки» активно участвует в творческих мероприятиях и выставках ДК «Судоремонтник», участники клуба являются дипломантами и лауреатами городских, областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
В 2011 году клуб сувенирной игрушки «Золотые ручки» добился звания «образцовый самодеятельный коллектив».
За период своей творческой деятельности клуб внес немалый вклад в развитие самодеятельного художественного творчества и эстетического воспитания жителей города Мурманска.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2
Вход свободный
Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86
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