Чудеса рукоделия

Клуб сувенирной игрушки «Золотые ручки» под руководством Друбецкой Ирины Коммунаровны работает во Дворце культуры «Судоремонтник» с 2008 года. Участники коллектива постигают все тонкости изготовления игрушек и сувениров в разных жанрах и направлениях: лоскутная мозаика, папье-маше, русская народная кукла, вышивка, вязание, бисероплетение, каркасная кукла, современная мягкая игрушка, а также макетные инсталляции и композиции. Шить и мастерить учатся люди разных возрастов: от малышей до пожилых людей.

Клуб сувенирной игрушки «Золотые ручки» активно участвует в творческих мероприятиях и выставках ДК «Судоремонтник», участники клуба являются дипломантами и лауреатами городских, областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

В 2011 году клуб сувенирной игрушки «Золотые ручки» добился звания «образцовый самодеятельный коллектив».

За период своей творческой деятельности клуб внес немалый вклад в развитие самодеятельного художественного творчества и эстетического воспитания жителей города Мурманска.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2