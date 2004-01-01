Что за совершенства эти силуэты!

В экспозиции будут представлены силуэты из собрания музея и частных коллекций, среди которых силуэты, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бём. Елизавета Меркурьевна Бём – русская художница и иллюстратор, рисовальщица, силуэтист.

Силуэт – это вид графики, контрастное и плоскостное, однотонное изображение фигур и предметов. Он используется художниками во всех видах искусства и выполняется в разных техниках. Внешние его очертания должны быть выразительны, без второстепенных и отвлекающих внимание деталей.