Что за совершенства эти силуэты!
Выставка из цикла «Простые вещи»
Выставка из цикла «Простые вещи»
В экспозиции будут представлены силуэты из собрания музея и частных коллекций, среди которых силуэты, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бём. Елизавета Меркурьевна Бём – русская художница и иллюстратор, рисовальщица, силуэтист.
Силуэт – это вид графики, контрастное и плоскостное, однотонное изображение фигур и предметов. Он используется художниками во всех видах искусства и выполняется в разных техниках. Внешние его очертания должны быть выразительны, без второстепенных и отвлекающих внимание деталей.
Вход свободный
Информация по телефону: 450-385
Интерактивная научная выставка
Выставка саамских костюмов и эскизов Раисы Сергеевны Чебатуриной