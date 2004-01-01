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Что за совершенства эти силуэты!

Выставка из цикла «Простые вещи»

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены силуэты из собрания музея и частных коллекций, среди которых силуэты, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бём. Елизавета Меркурьевна Бём – русская художница и иллюстратор, рисовальщица, силуэтист.

Силуэт – это вид графики, контрастное и плоскостное, однотонное изображение фигур и предметов. Он используется художниками во всех видах искусства и выполняется в разных техниках. Внешние его очертания должны быть выразительны, без второстепенных и отвлекающих внимание деталей.

Художественный музей
c 17 января по 18 февраля
Цены

Вход свободный

Информация по телефону: 450-385

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