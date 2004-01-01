Что уносит дым сигареты

Курение табака – одна из самых распространенных вредных привычек на земле, которая давно переросла рамки просто привычки, превратившись в масштабную медико-социальную, педагогическую и духовно-нравственную проблему. Из литературы, представленной на выставке, читатель узнает о том, как курение влияет на организм человека, какой вред наносит и как избавиться от этой вредной привычки.

Как бросить курить? Легко и просто! С помощью разработанной доктором Звягиным методики – системы СОС – вы не только избавитесь от никотиновой зависимости, но и достигнете гармонии тела и духа, обретете отличное самочувствие и долголетие. Об этом можно узнать из книги: «Бросай курить. САМОкодирование по системе СОС» Владимира Звягина. Предлагаемые вниманию читателей иронические рассказы и небольшие стихотворения Юрия Трусакова в книге «Дело гиблое – табак» посвящены борьбе с алкоголизмом и курением, и призваны улучшить самочувствие, поднять настроение и помочь справиться с негативными обстоятельствами в жизни человека. Книга «Smoke: всемирная история курения» под редакцией Сандера Л. Джилмена расскажет о появлении табака в истории человечества и о вреде его употребления.