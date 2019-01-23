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Что творят мужчины

Убойная комедия в Сергеем Астаховым в главной роли

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События: Спектакли.

Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны. Как рождаются спектакли? Как репетируют актёры? О чём они в тайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдете ответы в комедии « Что творят мужчины?».

Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году, прямо на сцене театра. Через неделю премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре!

Этот бывший моряк и видит театр по-своему. Он убеждён, что в пьесе не хватает огонька и революционного духа. Но вот парадокс, чем больше своих поправок вносит редактор, тем смешнее и смешнее становится история.

Время идёт. День премьеры неумолимо приближается, а разрешения на постановку всё нет и нет. На какие актёрские хитрости пойдёт автор, чтобы протолкнуть своё творение? Как выкрутится из сложной ситуации и что придумает, чтобы его пьесу увидел зритель и премьера состоялась?

В ролях: Сергей Астахов,  Александр Горшков, Андрей Фёдоров. 

ДК им. С.М. Кирова
23 января 2019
19:00
Цены
  • Билеты в кассе ДЦ «Арктика» (1 этаж)
  • Телефон для справок: 707-807

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