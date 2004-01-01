Что-то интересное
Концерт в Плавучем доке!
Концерт в Плавучем доке!
В эту субботу представим вашему вниманию несколько взглядов на лирическое творчество - разных - похожих в своей откровенности и так сильно отличающихся по сути! Приходите радоваться, грустить и открывать для себя что-то новое!
Играют:
КТО-ТО ЕЩЁ
Уникальный для локальной сцены полуакустический spoken word, у которого ноги растут из грустного рэпа, но зато есть скрипка и одна хорошо записанная песня.
106К
Печальное путешествие по всем известному маршруту с улыбочкой и какой-то верой в будущее даже. Песни о любви и надежде в гитарно-электронном исполнении.
LOYMER
Это Полина, она умеет петь как Алина Орлова или вот как французские певицы, только на норвежском. Еще на пианине играет и мурлыкает по-тихоньку.
NIGHT OWL
Поет под гитару про космос, девочек и вообще затрагивает лиричные моменты. Вкрадчиво, размеренно, а потом вдруг как зачитает речетатив или Вознесенского.
200 р.