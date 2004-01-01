Что-то интересное

В эту субботу представим вашему вниманию несколько взглядов на лирическое творчество - разных - похожих в своей откровенности и так сильно отличающихся по сути! Приходите радоваться, грустить и открывать для себя что-то новое!

Играют:

КТО-ТО ЕЩЁ

Уникальный для локальной сцены полуакустический spoken word, у которого ноги растут из грустного рэпа, но зато есть скрипка и одна хорошо записанная песня.

106К

Печальное путешествие по всем известному маршруту с улыбочкой и какой-то верой в будущее даже. Песни о любви и надежде в гитарно-электронном исполнении.

LOYMER

Это Полина, она умеет петь как Алина Орлова или вот как французские певицы, только на норвежском. Еще на пианине играет и мурлыкает по-тихоньку.

NIGHT OWL

Поет под гитару про космос, девочек и вообще затрагивает лиричные моменты. Вкрадчиво, размеренно, а потом вдруг как зачитает речетатив или Вознесенского.