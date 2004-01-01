Встреча в школе Тайцзи и Цигун «Снежный Дракон»

Что год грядущий нам готовит?

На нашей встрече Вы узнаете:

каким будет год Огненного Петуха, каковы его энергетические характеристики, когда он наступит

кому больше повезет в наступающем году, а кому следует быть внимательнее и осторожнее

как энергии 2017 года повлияют на отношения, финансы, здоровье, карьеру, творчество, учебу и т.д.

что следует сделать, чтобы привлечь в свою жизнь благоприятные энергии, построить новые или улучшить существующие отношения, увеличить количество денег, укрепить здоровье, найти работу или открыть свой бизнес и многое-многое другое

что такое активизации, как с их помощью можно привлечь в свою жизнь благоприятные события, как их правильно проводить

Также Вас ждет другая интересная и полезная информация!

Кто предупрежден – тот во всеоружии!

Встречу проводит руководитель проекта «Лаборатория Китайских Метафизических Искусств» Татьяна Врублевская