Что год грядущий нам готовит?
Встреча в школе Тайцзи и Цигун «Снежный Дракон»
Встреча в школе Тайцзи и Цигун «Снежный Дракон»
На нашей встрече Вы узнаете:
каким будет год Огненного Петуха, каковы его энергетические характеристики, когда он наступит
кому больше повезет в наступающем году, а кому следует быть внимательнее и осторожнее
как энергии 2017 года повлияют на отношения, финансы, здоровье, карьеру, творчество, учебу и т.д.
что следует сделать, чтобы привлечь в свою жизнь благоприятные энергии, построить новые или улучшить существующие отношения, увеличить количество денег, укрепить здоровье, найти работу или открыть свой бизнес и многое-многое другое
что такое активизации, как с их помощью можно привлечь в свою жизнь благоприятные события, как их правильно проводить
Также Вас ждет другая интересная и полезная информация!
Кто предупрежден – тот во всеоружии!
Встречу проводит руководитель проекта «Лаборатория Китайских Метафизических Искусств» Татьяна Врублевская
100 р.
Дополнительная информация по телефону: 8 (950) 897-91-49