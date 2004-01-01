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Что год грядущий нам готовит?

Встреча в школе Тайцзи и Цигун «Снежный Дракон»

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События: Встреча, Лекции.

На нашей встрече Вы узнаете:

каким будет год Огненного Петуха, каковы его энергетические характеристики, когда он наступит

кому больше повезет в наступающем году, а кому следует быть внимательнее и осторожнее

как энергии 2017 года повлияют на отношения, финансы, здоровье, карьеру, творчество, учебу и т.д.

что следует сделать, чтобы привлечь в свою жизнь благоприятные энергии, построить новые или улучшить существующие отношения, увеличить количество денег, укрепить здоровье, найти работу или открыть свой бизнес и многое-многое другое 

что такое активизации, как с их помощью можно привлечь в свою жизнь благоприятные события, как их правильно проводить

Также Вас ждет другая интересная и полезная информация!

Кто предупрежден – тот во всеоружии!

Встречу проводит  руководитель проекта «Лаборатория Китайских Метафизических Искусств» Татьяна Врублевская

Снежный Дракон
5 февраля
13:00
Цены

100 р.

Дополнительная информация по телефону: 8 (950) 897-91-49

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