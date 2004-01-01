Что день грядущий мне готовит?
Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении
Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении
Концерт ансамбля солистов «Голоса Заполярья».
Слушателей ждёт незабываемая встреча с любимыми музыкальными произведениями, которые будут представлены в блестящем исполнении музыкантов высочайшего уровня.
Состав:
Татьяна – Марина Бабкина
Ольга – Лилия Мифтахова
Онегин – Андрей Макаров
Ленский – Филипп Злотников
Трике – Михаил Сеничкин
Концертмейстер – Елена Тимофеева
Художественное слово – Светлана Бобрицкая
400 р.
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