Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении

Что день грядущий мне готовит?

Ограничения: 12+

Концерт ансамбля солистов «Голоса Заполярья».

Слушателей ждёт незабываемая встреча с любимыми музыкальными произведениями, которые будут представлены в блестящем исполнении музыкантов высочайшего уровня.

Состав:

Татьяна – Марина Бабкина

Ольга – Лилия Мифтахова

Онегин – Андрей Макаров

Ленский – Филипп Злотников

Трике – Михаил Сеничкин

Концертмейстер – Елена Тимофеева

Художественное слово – Светлана Бобрицкая