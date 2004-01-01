Что день грядущий мне готовит?

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Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Концерт ансамбля солистов «Голоса Заполярья». 

Слушателей ждёт незабываемая встреча с любимыми музыкальными произведениями, которые будут представлены в блестящем исполнении музыкантов высочайшего уровня.

Состав:

Татьяна – Марина Бабкина 

Ольга – Лилия Мифтахова 

Онегин – Андрей Макаров 

Ленский – Филипп Злотников

Трике – Михаил Сеничкин

Концертмейстер – Елена Тимофеева

Художественное слово – Светлана Бобрицкая

Театр кукол
15 декабря
19:00
Цены

400 р.

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