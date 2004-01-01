Чтение семейного масштаба

Развернутая экспозиция включает себя увлекательные семейные истории в романах и повестях известных зарубежных и отечественных авторов.

Действие сказаний о людях тайги в трилогии Алексея Черкасова «Хмель» охватывает около ста лет – от восстания декабристов до Октябрьской революции. Автор показывает яркие картины жизни и быта раскольников-старообрядцев, бежавших от царской власти в Сибирь, на берега Енисея.

Один из лучших исторических романов норвежской писательницы Сингрид Уинсет «Кристин, дочь Лавранса» посвящен жителям Норвегии первой половины XIV века. Дочь богатого хуторянина Кристин восстает против патриархальных норм общественного поведения и отстаивает право любить избранника своего сердца.

Эпическое полотно Евгения Федорова «Каменный пояс» охватывает период русской истории от конца XVII века до 70-х годов XIX века. Стержнем повествования служит история рода уральских горнозаводчиков Демидовых.

В разделе экспозиции «Читаем детям вслух!» представлены лучшие произведения классиков детской литературы и современных авторов для чтения детям дошкольного и младшего школьного возраста. Сказки народов мира, современные басни, истории про насекомых, домашних животных, рыцарей и принцесс и многое другое найдут в данной рубрике мамы и папы. В книгу «Веселые стихи и рассказы про пап» включены рассказы и стихотворения, главные герои которых – папы. Талантливо и с юмором авторы отображают различные проблемы взаимоотношений детей и взрослых. В сборник «Книга для чтения от 6 месяцев до 3 лет» вошли русские народные песенки и потешки, стихи классиков отечественной литературы Агнии Барто, Екатерины Серовой, Сергея Михалкова, народные и авторские сказки.

Рубрика «Шпаргалка для родителей» представляет популярную литературу по педагогике и психологии детства. Так, практический психолог Андрей Краснов в своей книге «Мужской разговор. Все, о чем не спросишь у взрослых» предлагает мальчикам-подросткам ответы на самые животрепещущие вопросы данного возрастного периода. «Мам, я сам!» Как помочь ребенку вырасти самостоятельным» – так называется педагогический бестселлер опытного семейного коуча Эми Макриди, которая уже много лет борется с эпидемией эгоцентризма и несамостоятельности. Ее книга рассказывает, как воспитать ребенка самостоятельным, спокойным и уверенным в себе человеком.

В разделе «Развивалки, занималки и мастерилки» представлена литература о том, как научить ребенка нарисовать что угодно за 30 секунд, как делать забавные фигурки из фетра, гофрокартона, природных материалов, глины и разнообразной ткани. Рони Орен и Таль Керен Кац раскроют секреты сахарной мастики для изготовления великолепных тортов в своей книге, которая так и называется «Секреты сахарной мастики». Джон Дилео в книге «Детский рисунок: диагностика и интерпретация» расскажет о том, как можно «читать» детское художественное творчество и как использовать эту информацию в работе с детьми.