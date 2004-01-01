Чтение по вкусу или Калейдоскоп настроений

Ценность чтения в общественном сознании еще достаточно высока. Ведь информация имеет цену, а правильная информация - бесценна. Для посетителей нашей библиотеки чтение по-прежнему остается необходимым и привычным занятием. Прежде всего - это деловое или учебное, а уж затем - досуговое, развлекательное. Учитывая статус областной научной библиотеки, это вполне закономерно.

Наибольшую значимость с точки зрения актуальности и оперативности получения информации для пользователей представляют периодические издания. На нашей выставке представлены общественно-политические, научные, научно-популярные, производственно-практические, литературно-художественные журналы, издания для досуга. Все они служат распространению знаний, направлены на самообразование, способствуют расширению кругозора, популяризируют достижения науки и техники. Документы содержат историческую информацию, сведения, относящиеся к производственной, культурной деятельности и вообще, ко всему тому, что касается интересов читателей.

В представленных статьях вы найдете альтернативное мнение, позволяющее по-новому взглянуть на события и явления, имеющие огромное значение для человека думающего и ищущего. Предложенный материал - это распахнутое окно в мир природы, искусства, это смелые гипотезы и сенсационные открытия, это научные, политические, социальные и религиозные взгляды. Ряд изданий служит повышению профессионального уровня и квалификации.

Цель нашей выставки - не утомить наших читателей, а сделать так, чтобы они сами захотели перевернуть следующую страницу. Чтобы они нашли то, что соответствует их интересам, потребностям, настроению. И нельзя не согласиться с афоризмом: «Если люди перестанут читать, они перестанут думать».