Dance-performance «Choice is» от коллектива «M'art Dance project» из Архангельска.

Любовь и боль, добро и зло, жизнь и смерть, каждый пытается постичь эти истины и ныряет с головой в океан суеты. Что есть правильный выбор? «Как не ошибиться, делая выбор? Что есть выбор? И есть ли он?

«Choice is» – это фантазии на тему сказки «Русалочка» Г.Х. Андерсена.На образном и чувственном языке танца участники коллектива «M'art Dance project»поговорят со зрителями о выборе, который делают все, даже герои сказок.