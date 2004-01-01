В Год театра приглашаем Вас стать участником необычного литературно-театрального проекта. Автор идеи – известный мурманский режиссер и актер, создатель «Арктического театра» Евгений Гоман.

Каждая встреча – это знакомство с одной из современных пьес. Зрители станут участниками мини-спектакля, действие которого будет рождаться у них на глазах. Режиссерский и актерский экспромт, открытие новых литературных имен – все это проект «Читка».

Первым героем проекта станет пьеса «Сосед», написанная драматургом и сценаристом Павлом Пряжко. Перед зрителями Областной научной библиотеки она предстанет в исполнении Евгения Гомана, Дениса Загорье и Вячеслава Бурцева.