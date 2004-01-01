Программа акции рассчитана на читателей всех возрастов и интересов.

Электронный информ-дайджест «Что почитать? Лучшие книги!» расскажет о победителях литературной премии «Электронная буква», шедеврах отечественной фантастики, книгах о любви на все времена и многом другом.

Создание фильмов на основе литературных источников дает возможность получить от произведения двойное удовольствие. Участникам акции будут представлены «10 лучших экранизированных бестселлеров», которые сохранили в себе черты авторского замысла.

Иногда литературные произведения становятся источником вдохновения для музыкантов, а сюжеты и персонажи книг перекочевывают в песни и даже в целые музыкальные альбомы. Слайд - презентация «Книги, о которых написаны песни» расскажет о таком творческом тандеме.

В мире существует немало интересных памятников литературным героям, каждый из которых имеет свою историю и судьбу. Виртуальный тур познакомит вас с лучшими образцами городской архитектуры.

Видеоролики о книгах или буктрейлеры набирают все большую популярность. Участники акции увидят лучшие буктрейлеры, посвященные литературным новинкам.

В программе акции «Читай книги в цифре» есть возможность проверить эрудицию поклонникам интеллектуальных поединков. Вы сможете сразиться в литературной дуэли «По следам литературных героев», а также посетить Art-галерею и узнать литературного героя по его изображению.

В ходе акции вы сможете получить индивидуальный пароль к электронному абонементу Областной научной библиотеки и пользоваться полнотекстовыми ресурсами дома. Мы приглашаем мурманчан принять участие в акции и ждем любителей чтения всех форматов.