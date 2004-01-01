Читай: другая литература

Мэшап - одно из направлений массовой литературы, стремительно набирающее популярность. Суть его - в дерзком соединении классических героев и сюжетов с элементами фантастики. Многие знакомы с произведением Джейн Остин «Гордость и предубеждение», которое было экранизировано более 7 раз. В 2009 году вышел роман Сета Грэма-Смита «Гордость и предубеждение и зомби», вызвавший мощный читательский отклик. Более 85% текста - это оригинальный роман двухсотлетней давности: про острую на язык Элизабет, высокомерного и столь неприятного поначалу мистера Дарси, глупую курицу миссис Беннет и очаровательного подлеца Уикхема. Но… только там зомби. Закручиваются интриги, вспыхивает любовь, бушуют страсти, пелена спадает с глаз - все как у Джейн Остин. Только сестры Беннет при этом - воительницы, умеющие постоять за себя при помощи кинжала и восточных боевых искусств.

Мэшап-литература, как и любое явление массовой культуры, носит яркий отпечаток современности. Для любителя массового околонаучного фантастического чтива подобные романы - это возможность познакомиться с шедеврами классической литературы, до того остававшимися вне его поля зрения, и обнаружить, что классические герои не так далеки, скучны и непонятны, как ему прежде казалось.

Лавбургеры - этот термин, возникший по аналогии с гамбургерами и чизбургерами. Его ввел в речевую практику Владимир Березин статьей, опубликованной в «Литературной газете», которая так и называлась – «Введение в лавбургер». С тех пор под лавбургерами понимают короткие романы о женщинах и для женщин, причем все содержание этих романов должно исчерпываться любовными историями, изложенными в технике так называемого формульного письма и непременно завершающимися хэппи-эндами. Среди популярных авторов этого направления – Елена Арсеньева, Екатерина Вильмонт, Татьяна Введенская, Наталья Нестерова. На Западе этот вид литературы называется просто и без затей — Romance Fiction. Там много лет существует огромная «романс»-индустрия: многомиллионные тиражи, специализированные премии, собственные классики и критерии качества, разнообразные жанровые ниши. Среди направлений Romance есть и фантастика.

Турбореализм - это название направления, возникшего в российской фантастической литературе в начале 1990-х. Его можно определить как философско-психологическую интеллектуальную фантастику. Произведения, относящиеся к этому направлению, находятся на стыке фантастики и «обычной» литературы. В данном жанре пишут такие авторы, как Андрей Столяров, Андрей Лазарчук. К турбореалистическому произведению относят и роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Книга заставляет по-новому взглянуть не только на известного героя, красного командира Чапаева, но и на весь окружающий мир. В ней переплелись современная реальность, исторические события и другой, параллельный мир.