22 ноября в России отмечается День словарей и энциклопедий. Праздник учреждён в день рождения Владимира Ивановича Даля – автора «Толкового словаря живого великорусского языка». Мурманская областная научная библиотека предлагает отметить этот день участием в познавательной программе «Читать и говорить по-русски».

Участники программы познакомятся с разнообразными словарями и энциклопедиями из фонда библиотеки, узнают, чем справочные издания интересны, полезны, и как с ними работать. Любой желающий сможет проверить свои знания в виртуальной интерактивной игре «Его Величество – Словарь», а с организованными группами будет проводиться интеллектуальная викторина «Читать и говорить по-русски».

Кроме этого посетители библиотеки узнают много любопытного об интереснейшей судьбе Владимира Ивановича Даля, не только филолога, но и блестящего морского офицера, военного врача, писателя, учёного в области этнографии, статистики, зоологии и ботаники, талантливого инженера-конструктора.