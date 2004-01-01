Читаем Пушкина на Пушкинской

В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина мурманчане окунутся в эпоху XIX века и вспомнить любимые произведения писателя.

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости и жители столицы Заполярья смогут принять участие в веселой, интересной и познавательной программе. Задорные скоморохи, любимые сказочные герои произведений Александра Сергеевича и, конечно же, жители XIX века помогут всем превратить улицу Пушкинскую в «набережную» той эпохи.

Участников квест-игры ждет путешествие по различным игровым станциям, где они смогут не только прочитать стихи и сказки писателя, но и сделать фотографии с персонажами XIX века. Кроме того, гости мероприятия проверят свои знания, ответив на вопросы о жизни и творчестве Александра Сергеевича, а юные мурманчане смогут нарисовать мелками на асфальте любимых героев сказок русского писателя.