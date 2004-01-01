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Читаем Пушкина на Пушкинской

Игра по станциям в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям»

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События: Игра, Open Air.

Ровно 218 лет назад родился А.С. Пушкин. В нашей стране невозможно найти ни одного человека, который бы не знал и не любил замечательные произведения великого русского поэта.

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости и жители города Мурманска примут участие в веселой, интересной и познавательной программе: ответят на вопросы викторин, связанные с творчеством русского поэта и писателя, прочитают стихи, угадают произведения автора, разгадают кроссворд и создадут общий рисунок на асфальте.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-76-58

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