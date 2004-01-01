Читаем Пушкина на Пушкинской

Ровно 218 лет назад родился А.С. Пушкин. В нашей стране невозможно найти ни одного человека, который бы не знал и не любил замечательные произведения великого русского поэта.

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости и жители города Мурманска примут участие в веселой, интересной и познавательной программе: ответят на вопросы викторин, связанные с творчеством русского поэта и писателя, прочитают стихи, угадают произведения автора, разгадают кроссворд и создадут общий рисунок на асфальте.