В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в группе ВКонтакте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится онлайн праздник - «Читаем Пушкина на Пушкинской».

В этот день в онлайн формате мурманчане увидят знакомых сказочных героев произведений Александра Сергеевича и услышат всеми любимые стихи и сказки.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.