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Чистые игры

Командные соревнования по сбору и сортировке мусора

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События: Акции, Соревнование.

Чистые игры – это командное соревнование по сбору мусора, где ваша победа зависит от количества рассортированного мусора, слаженной работы команды и выбранной стратегии.

Как принять участие в Чистых играх?

Собрать команду (5-8) человек
Зайти на сайт и найти «Чистые игры» в Мурманске 
Зарегистрировать свою команду до 16 мая
Прийти 19 мая к 14:00 на площадку перед Центром «Лапландия»

Организаторами мероприятия выступают Мурманская областная общественная экологическая организация «Природа и Молодежь» и центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ООО "УК "ЦОО" и завод ТО "ТБО".

Лапландия
19 мая
14:00 - 17:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: +79646827486

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