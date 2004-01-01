Чистые игры
Командные соревнования по сбору и сортировке мусора
Командные соревнования по сбору и сортировке мусора
Чистые игры – это командное соревнование по сбору мусора, где ваша победа зависит от количества рассортированного мусора, слаженной работы команды и выбранной стратегии.
Как принять участие в Чистых играх?
Собрать команду (5-8) человек
Зайти на сайт и найти «Чистые игры» в Мурманске
Зарегистрировать свою команду до 16 мая
Прийти 19 мая к 14:00 на площадку перед Центром «Лапландия»
Организаторами мероприятия выступают Мурманская областная общественная экологическая организация «Природа и Молодежь» и центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ООО "УК "ЦОО" и завод ТО "ТБО".
Дополнительная информация по телефону: +79646827486