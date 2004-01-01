Чистая лирика

В этот вечер Екатерина исполнит песни из своего репертуара. В программе – музыкальные произведения, написанные на стихи Марины Цветаевой, Юнны Мориц, а также народные и бардовские песни. Стоит отметить, что репертуар для концерта Екатерина составляла, основываясь на пожелания своих любимых зрителей.

Концерт приурочен к закрытию 84-го театрального сезона театра кукол столицы Заполярья.

Екатерина Ефремова – артистка Мурманского областного театра кукол и по совместительству, благодаря чудесным вокальным данным, работает в областной филармонии. В 2002 году окончила Мурманский педагогический университет по специальности «Учитель музыки», а в 2011 – Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по специальности «Актер театра кукол». Член регионального Союза театральных деятелей РФ.

Екатерина открыта новому опыту, с радостью сотрудничает с музыкантами разных жанров, приветствует импровизацию и спонтанность, не боится экспериментов и трудностей.