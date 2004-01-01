Chiсki BOOM

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«А сейчас мы будем веселиться. Ве-се-лить-ся… Почему? Потому что надо!» (х/ф «Маска»). А парень прав, веселиться действительно надо, поэтому в пятницу мы закатываем супер-отвязный чики-бум с супер-предложениями для девушек! Эта ночь запомнится тебе сочным зажигательным саундом от #чердиджейс и харизматичным MC Timohey! В основе бара – знаменитая Tequila Rancho Alegre. Зажжём эту пятницу! Ssssmokin'!