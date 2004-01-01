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Chiсki BOOM

Супер-отвязный чики-бум на Чердаке!

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

«А сейчас мы будем веселиться. Ве-се-лить-ся… Почему? Потому что надо!» (х/ф «Маска»). А парень прав, веселиться действительно надо, поэтому в пятницу мы закатываем супер-отвязный чики-бум с супер-предложениями для девушек! Эта ночь запомнится тебе сочным зажигательным саундом от #чердиджейс и харизматичным MC Timohey! В основе бара – знаменитая Tequila Rancho Alegre. Зажжём эту пятницу! Ssssmokin'!

Чердак
30 июня
23:00
Цены

Вход свободный

Резерв столов по телефону: 70-70-42

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