Автор книги, Елена Владимировна Леонова – член Союза писателей России и Союза журналистов России. Из- под ее пера вышли пять сборников стихов и прозы. Елена прошла путь от корреспондента телевидения города Гаджиеводо главного редактора телеканала «Александровск ТВ», последние годы работала на канале СТВ-24 города Северодвинска. Была внештатным корреспондентом газет «Полярный вестник», «На страже Заполярья», «Мурманский вестник».

Ранее вышли книги автора «Запах счастья» (2008), «Стеклянный мир» (2010), «Четырнадцать прикосновений» (2012), «Бессонница» (2017). Московский писатель и редактор «Морского сборника» Владимир Шигин относит прозу Елены Леоновой к жанру «женскоймаринистики».

Мурманчане познакомятся с новым расширенным изданием «Четырнадцати прикосновений» в оформлении художника Екатерины Панфиловой. Елена Леонова, дочь и жена подводников, смогла искренне передать какими мыслями и чувствами живет небольшой гарнизон на краю холодной земли. Автор с нежностью и любовью пишет о малой родине – городе подводников Гаджиево. Этот город научил Елену не сгибаться под тяжестью проблем и верить в то, что хорошего в мире гораздо больше.



«Четырнадцать прикосновений» – это проза о каждодневном подвиге и большой Любви. Только женщина может «примирить» железо подводных лодок, холод северных городков-гарнизонов и настоящие чувства. Священник Александр Лашков назвал книгу «лекарством от чёрствости современного русского сердца». Презентации книги уже с успехом прошли в Северодвинске, Архангельске и Петербурге. Мнение читателей было едино – о флоте, о море и о любви так еще не писал никто!