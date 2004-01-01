Четыре цвета – шамшура готова…

Развитие народного декоративно-прикладного искусства саамов связано с жизненной необходимостью самим изготовлять одежду, обувь, предметы быта и естественной потребностью делать их не только удобными, но и красивыми.

Саамы декорируют практически все виды изделий: традиционный костюм, изделия домашнего быта и орудия труда. Характерной чертой саамского орнамента является геометрический стиль с использованием таких фигур как ромб, квадрат, треугольники, зигзаги, круги, звезды, кресты.

Можно выделить несколько видов саамского декоративно-прикладного искусства: ранние — меховая мозаика, роспись и аппликация по коже, берестяное плетение, ткание изделий из бересты, резьба по дереву, резьба по кости, шитье оловянными нитями; поздние — шитье бисером, орнаментация цветным сукном, узорное вязание.

На выставке представлены иллюстрированные издания «Саамский костюм», «Саамское рукоделие», «Саамские узоры», которые дают возможность познакомиться с наиболее типичными образцами саамского рукоделия и освоить традиционные методы народного ремесла. Автор этих книг - мастер декоративно-прикладного искусства Анастасия Мозолевская. Долгие годы она работала преподавателем саамского рукоделия в профессионально-техническом училище № 26 села Ловозеро, подготовив талантливое поколение народных мастеров, стояла у истоков общественной организации саамских мастеров и художников «Мастеровые саамы».

В этнографическом очерке Анны Косменко «Народное изобразительное искусство саамов Кольского полуострова XIX-XX вв.» рассматриваются особенности всех видов саамского искусства – меховая мозаика, роспись по коже, аппликация, шитье бисером, узорное вязание, плетение и тканье, резьба по бересте, дереву и кости. Описание сопровождается богатым иллюстративным материалом, включающим более 200 орнаментированных предметов.

Более подробно ознакомиться с жизнью, народными традициями и бытом саамского народа помогут издания «Саамы», «Российские саамы», «Ловозерский район», «Лапландцы», «Саамская картошка», «Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем» и другие.