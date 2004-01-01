Четыре четверти

Образ учителя прослеживается во многих произведениях художественной литературы. Остановимся на некоторых из них.

«Елка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы» автора Ольги Камаевой - это пронзительный и лиричный роман о молодой и увлеченной своим делом учительнице Елене Константиновне по прозвищу Ёлка и об ее столкновении с жесткими и не самыми благовидными реалиями современной школы.

В романе «Учитель Дымов» внимание писателя - Сергея Кузнецова - сосредоточено на одной семье на фоне исторических пейзажей. Каждое поколение Дымовых будет расти в новых «интерьерах». Это своеобразная история русской интеллигенции второй половины XX века. Название романа не случайно. Профессия учителя станет частью судьбы всех мужчин этой семьи, хотя никто не собирался посвящать себя преподаванию. Но именно история страны делает из каждого Дымова учителя своего времени!

Рассказ Валентина Белова «Уроки французского» -это невыдуманная история мальчика, который через лишения и голод едет учиться за десятки километров от родного дома и о молодой учительнице французского, которая всячески старалась помочь мальчику, чтобы облегчить его голодное детство, не оставит читателя равнодушным.