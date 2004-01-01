Четвертак Че

Ограничения: 18+ FC/DC

Да, вот так, сразу. Ибо есть повод! 22-го декабря мы празднуем наш четвёртый День Рождения!

Ну ты знаешь, искра, буря, безумие, куча рекламной мишуры о том какое великолепие трансцендентности будет бурлить в твоём навсегда изменённом сознании и прочее красивое «бла».

В действительности же, мы просто хотим собрать всех наших старых друзей, новых адептов куража (что примкнули за этот год) и тех, кому очень далёк термин «постоянник». Но совсем не чужд по настоящему качественный отдых!

Собрать вместе и ворваться в ночь так, будто все четыре всадника апокалипсиса уже на пороге вселенной, а значит будь что будет:

Все резиденты «Че» под куполом субботы за пультом и на майках

Выступление невероятной и неповторимой Ирины Адамсон (explosive live)

Стотыщипятсоттонный тортище для всех гостей

Светодиодное шоу «Ифрит»

Фантастический Go-Go перфоманс

И конечно же огромное количество подарков, авторских угощений и лучших акций от «Че» этой ночью для тебя, и всей твоей компании!

Встречай четвертак «Чердака» вместе с нами, будет действительно жарко!