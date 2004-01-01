Совладелец лавки "Сырный сомелье" Максим Горнаев расскажет о нюансах производства твёрдых сортов, ответит, кто и как делает дырочки в сыре и предложит продегустировать линейку твердого сыра.

Бренд-шеф Ресторанного Синдиката Алексей Югай расскажет о самой северной сыроварне, о секретах производства мягких сортов сыра за полярным кругом и покажет мастер-класс по приготовлению блюд из бурраты и страчателлы. А также у вас будет возможность попробовать самый северный сыр на вкус!

Учитель истории гимназии №3 Светлана Корнаухова расскажет об истории сыра, о том, как появлялись различные виды сыров, традициях, связанных с употреблением сыра, а также проведет «сырную» викторину, победитель которой получит подарок от Информационного центра.