Черный вторник

Ограничения: 16+

Без сомнения можно сказать, что на песнях «Сектора Газа» выросли миллионы россиян, переживших потрясения 80-90-х годов прошлого века. Творчество «Сектора Газа» не утратило своей актуальности до сих пор, даже среди поколения, не заставшего годы популярности Юрия Хоя и его коллег по группе. Это доказывают стабильный спрос не только на диски «Сектора», но и на их цифровые продукты на таких площадках, как iTunes, GooglePlay, Deezer, Yandex.Музыка.

Участники «Чёрного Вторника» лично знакомы с семьей Юрия Клинских, с его бывшими коллегами по группе и с некоторыми из них периодически даже дают совместные концерты. По профессиональному мнению компании Warner Music – правопреемницы музыкального лейбла Gala Records, на котором с начала 1990-х выходят все произведения «Сектора Газа», группа «Чёрный Вторник» во главе с солистом и основателем Максимом Коробовым является достойнейшим последователем творчества своих легендарных кумиров.

Они умело улавливают манеру «Сектора», но при этом не копируют ее бездумно, а пропускают через свои эмоциональные ощущения, придают современный смысл и звук хитам, которые на слуху уже более 20 лет. Мы уверены, что даже самые требовательные поклонники «Сектора Газа» по достоинству оценят хиты своих легендарных кумиров в исполнении «Чёрного Вторника» – достойнейшего трибьют-коллектива «Сектора» на российской сцене.