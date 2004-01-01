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Чернобыльская деревня

Фотовыставка члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко

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События: Выставки.

В 1990 году, после восьмилетнего перерыва, автор работ побывал на своей родине в поселке Киселёвке Могилевской области, где родились и выросли его родители, где он сам маленьким мальчиком пас лошадей и ловил в речке раков.

В деревенском укладе ничего не изменилось: рожают детей, пашут поля, а вечерком под вербами у костра веселится молодёжь. Только за огородами появились знаки «Радиоактивность. Опасная зона!».

ДК им. С.М. Кирова
c 11 по 30 января 2017
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

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