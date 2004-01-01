Черно-белые миры линогравюры

Выставка проводится в рамках проекта «Учитель – ученик». Посетители увидят около 15 работ воспитанников кировской Детской школы искусств.

Картины, представленные в залах музея, юные северяне создавали на уроках «Станковая композиция»: изучали литературное произведение (если работы представляла собой иллюстрацию), создавали эскизы, выбирали лучший, переносили его на матрицу из линолеума и, наконец, приступали к процессу резьбы. Далее в процесс вступала техника печати. Если работа была небольшого размера, ее пропечатывали ложкой. Если необходима была работа больших размеров, ее пропечатывали при помощи станка.