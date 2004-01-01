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Черная курица, или подземные жители

Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова

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Ограничения: 6+
События: Спектакли.

Существуют ли чудеса в действительности? Ожившая сказка, карнавал загадочных и притягательных образов из детства, история о дружбе и предательстве — все это в старинной фантастической сказке А. Погорельского «Черная Курица, или подземные жители», которая стала первой авторской сказкой, написанной и выпущенной в России. История о том, как маленький мальчик однажды спас от смерти черную курицу, оказавшейся заколдованным министром Подземного королевства. И как же изменилась жизнь мальчика после этого!

Режиссёр-постановщик: Анастас Кичик

Сценография и костюмы: Андрей Тимошенко

ДК им. С.М. Кирова
9 ноября
12:00

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