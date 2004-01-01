Ограничения: 6+

Существуют ли чудеса в действительности? Ожившая сказка, карнавал загадочных и притягательных образов из детства, история о дружбе и предательстве — все это в старинной фантастической сказке А. Погорельского «Черная Курица, или подземные жители», которая стала первой авторской сказкой, написанной и выпущенной в России. История о том, как маленький мальчик однажды спас от смерти черную курицу, оказавшейся заколдованным министром Подземного королевства. И как же изменилась жизнь мальчика после этого!

Режиссёр-постановщик: Анастас Кичик



Сценография и костюмы: Андрей Тимошенко

