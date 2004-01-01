Черная курица, или подземные жители
Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова
Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова
Существуют ли чудеса в действительности? Ожившая сказка, карнавал загадочных и притягательных образов из детства, история о дружбе и предательстве — все это в старинной фантастической сказке А. Погорельского «Черная Курица, или подземные жители», которая стала первой авторской сказкой, написанной и выпущенной в России. История о том, как маленький мальчик однажды спас от смерти черную курицу, оказавшейся заколдованным министром Подземного королевства. И как же изменилась жизнь мальчика после этого!
Режиссёр-постановщик: Анастас Кичик
Сценография и костюмы: Андрей Тимошенко
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