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Человек в своей тарелке

Выставка из цикла «Простые вещи»

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События: Выставки.

Родословная тарелки как столовой посуды гораздо короче, нежели чашки или ложки. К примеру, в VIII веке в Европе аристократы ели суп из специальных углублений в деревянном столе, а в XIII клали пищу на круглые куски хлеба. Появление первой тарелки датируется серединой XIV столетия.

В повседневной жизни люди привыкли довольствоваться двумя тарелками: глубокой для первого и мелкой для второго. Эта тенденция пришла из Америки, там она появилась после Второй мировой войны.

Художественный музей
c 16 июня по 10 сентября
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85

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