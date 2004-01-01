Человек в своей тарелке

Родословная тарелки как столовой посуды гораздо короче, нежели чашки или ложки. К примеру, в VIII веке в Европе аристократы ели суп из специальных углублений в деревянном столе, а в XIII клали пищу на круглые куски хлеба. Появление первой тарелки датируется серединой XIV столетия.

В повседневной жизни люди привыкли довольствоваться двумя тарелками: глубокой для первого и мелкой для второго. Эта тенденция пришла из Америки, там она появилась после Второй мировой войны.