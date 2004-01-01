Человек пришел в музей

«Человек пришёл в музей» – подарок Мурманскому областному художественному музею от Детской галереи г. Апатиты к его 30-летнему юбилею.

В экспозиции представлены работы учащихся школ искусств Апатитов и Кировска, размышлявших о роли музея в жизни человека.

В этой выставке юные художники хотели представить Мурманский областной художественный музей в обширной семье его старших «коллег» – Эрмитажа, Лувра, Пергамона. Отдельную большую часть экспозиции занимают работы, посвящённые Государственному Русскому музею, с которым юбиляра связывают особенно близкие отношения.

И, конечно, в экспозиции представлен сам именинник – единственный художественный музей Кольского Заполярья, его будни и праздники. Узнаваемое красное здание живёт в рисунках юных художников, ожидая своих посетителей в любое время года.