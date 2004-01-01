Человек из подольска

Публичные «читки» – это не что-то новое в постановочном искусстве. Раньше это делали сами авторы произведений: Мольер, Островский, Грибоедов. Сегодня публичная читка пьес - это прекрасный способ познакомиться с миром современной драматургии без декораций, костюмов и режиссёрского мнения. Актёры сидят (стоят, лежат) на сцене и читают пьесу на ваших глазах. Без грима, костюмов и декораций. Но как чудесно смотреть пьесу в своём воображении!