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Человек из подольска

 Пьеса Дмитрия Данилова в исполнении актёров Арктического театра

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События: Спектакли.

Публичные «читки» – это не что-то новое в постановочном искусстве. Раньше это делали сами авторы произведений: Мольер, Островский, Грибоедов. Сегодня публичная читка пьес - это прекрасный способ познакомиться с миром современной драматургии без декораций, костюмов и режиссёрского мнения. Актёры сидят (стоят, лежат) на сцене и читают пьесу на ваших глазах. Без грима, костюмов и декораций. Но как чудесно смотреть пьесу в своём воображении!

Цены

200 руб

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