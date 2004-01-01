Доктор исторических наук, профессор, «патриарх Кольского краеведения», участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Мурманска. Всё это об Иване Фёдоровиче Ушакове.

Больше 45 лет Иван Федорович преподавал в Мурманском государственном университете, на его лекциях и книгах воспитаны несколько поколений историков. Директор Мурманского краеведческого музея Владимир Пожидаев писал о нем: «Фактически Ушаков - величина не областного масштаба. Это человек-институт. В его творчестве наш край «пророс» в общероссийскую и даже европейско- азиатскую историю».

Экспозиция знакомит с диссертацией «История Кольского Севера с древнейших времен до 1917 года», трудами «Кольская земля», «Кольская старина», трехтомником «Избранных произведений», книгами «Ловозеро», «Кола», методическими пособиями и хрестоматиями для преподавания истории в школе, очерками, посвященными Кольскому острогу, Успенской церкви села Варзуга. Воспоминания коллег и учеников, написанные с теплом и восхищением, дают представление о масштабе личности Ушакова.

Сборники «Ушаковские чтения» представляют доклады научно-практической краеведческой конференции памяти профессора, которая проводится в Мурманске с 2004 года.