Человек-институт
Выставка изданий к 100-летию со дня рождения Ивана Федоровича Ушакова
Выставка изданий к 100-летию со дня рождения Ивана Федоровича Ушакова
Доктор исторических наук, профессор, «патриарх Кольского краеведения», участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Мурманска. Всё это об Иване Фёдоровиче Ушакове.
Больше 45 лет Иван Федорович преподавал в Мурманском государственном университете, на его лекциях и книгах воспитаны несколько поколений историков. Директор Мурманского краеведческого музея Владимир Пожидаев писал о нем: «Фактически Ушаков - величина не областного масштаба. Это человек-институт. В его творчестве наш край «пророс» в общероссийскую и даже европейско- азиатскую историю».
Экспозиция знакомит с диссертацией «История Кольского Севера с древнейших времен до 1917 года», трудами «Кольская земля», «Кольская старина», трехтомником «Избранных произведений», книгами «Ловозеро», «Кола», методическими пособиями и хрестоматиями для преподавания истории в школе, очерками, посвященными Кольскому острогу, Успенской церкви села Варзуга. Воспоминания коллег и учеников, написанные с теплом и восхищением, дают представление о масштабе личности Ушакова.
Сборники «Ушаковские чтения» представляют доклады научно-практической краеведческой конференции памяти профессора, которая проводится в Мурманске с 2004 года.
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.
Мини-выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Ивана Федоровича Ушакова