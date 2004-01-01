Человек и Север: «синдром полярного напряжения»

Почему полярная ночь и полярный день держат людей в постоянном напряжении? Почему жизнь в условиях Крайнего Севера способствует развитию сильного стресса? Как с ним справиться? Почему у людей долгими холодными зимами, когда поздно светает и рано темнеет, заметно падает настроение? Север в этом смысле представляет собой какой-то особый случай? Почему к жизни на Севере надо специально адаптироваться?

Первые серьезные исследования, доказывающие, что Север - действительно случай особый, появились еще в 1970–80-е годы. Именно тогда возник термин «синдром полярного напряжения», и было доказано, что жизнь в условиях Севера, на высоких широтах, воздействует на организм на уровне изменений метаболизма. А отсюда и психоэмоциональные изменения. Человек быстро утомляется, чувствует постоянное напряжение, ему трудно воспринимать информацию, у него замедляется мыслительная деятельность. Особенно сильны эти процессы в период полярной ночи.

На выставке представлены издания, подробно освещающие эти вопросы и проблемы. Среди них: «Клинические аспекты полярной медицины» В.П. Казначеева, «Адаптация человека в полярных районах земли» Н.Р. Деряпы, «Проблемы развития Севера и здоровья населения» И.В. Ковалёва, «Работоспособность и здоровье человека на Севере», Е.Н. Арсеньева и мн. др.