Человек и Север

Это персональный проект Ольги Феофановой – журналиста и преподавателя Мурманского арктического государственного университета.

В экспозиции представлены северные пейзажи, снятые на побережье Баренцева и Белого морей, во время прогулок по городам- побратимам – Мурманску и Тромсё. Все фотографии рассказывают о ярких моментах северной жизни: общение с природой, творчество, история поморского быта, активный отдых, путешествия, встречи.