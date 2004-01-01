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Человек и Север

Фотовыставка Ольги Феофановой

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События: Выставки.

Это персональный проект Ольги Феофановой – журналиста и преподавателя Мурманского арктического государственного университета.

В экспозиции представлены северные пейзажи, снятые на побережье Баренцева и Белого морей, во время прогулок по городам- побратимам – Мурманску и Тромсё. Все фотографии рассказывают о ярких моментах северной жизни: общение с природой, творчество, история поморского быта, активный отдых, путешествия, встречи.

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