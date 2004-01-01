В концерте принимают участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и молодежный фольклорный ансамбль «Одеянка». В программу концерта включены песни нотированные Юлией Красовской в начале 70-х годов прошлого века. Возможно, какие-то из них прозвучат впервые, какие-то исполняют только эти коллективы и встреча с новым может быть для гостей Дома культуры «Моряков» очень даже интересной.

Юлия Красовская – главный исследователь, этнограф, собиратель поморских песен Терского берега. Это человек разносторонних талантов: художник, писатель, поэт, музыкант, инструменталист.

Всех, кто дорожит традиционной культурой, кто следит за ее развитием, будем рады видеть на концерте «Человек и песня».