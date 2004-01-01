Чего хотят мужчины
Международный женский день в «Пинте»!
Паб «Пинта» приглашает очаровательных дам и их близких в гости, чтобы от всей души поздравить вас с женским днем и порадовать яркими сюрпризами от наших партнеров!
В этот вечер Месье Егор Банишевский элегантно поздравит всех очаровательных дам, а мужчин ждет настоящее испытание на прочность!
Для прекрасных дам комплименты от шеф-повара и, конечно, яркая праздничная программа от мужской части нашей арт-группы!
За музыкальное сопровождение отвечает - Dj's Froozy
Вход свободный
Бронь столов по телефону: 45-24-95
Главный праздник весны в XxxX!
Специальный гость - Dj Antonio!