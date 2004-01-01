Чайные бега
Благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш»
Благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш»
Каждую субботу до конца лета 2017 в нашем городе будет проходить интересное мероприятие – Чайные бега. Наша цель – это здоровье детей и сбор средств в поддержку фонда «Живи, малыш». Каждый участник забега вносит от 200 рублей, которые в последствии будут направлены в фонд.
Поможем детям и попьём вкуснейший китайский чай! Берите с собой друзей, детей, домашних животных – всем будет интересно и весело!
Расписание мероприятия:
10:30 – встречаемся у въезда на парковку легкоатлетического манежа СК «Долина Уюта» на организационный сбор
11:00-11:40 – бегаем (не ставя рекорды). Дистанция около 5 км.
12:00 – до последней капли кипятка пъём отличный китайский чай
Что требуется от участников:
Берите с собой мячи или другой спортинвентарь. Дополнительный кипяточек и продукты питания для чайных посиделок приветствуются.
от 200 р.
Дополнительная информация в группе ВК
Прием заявок на спортивно-командный тренинг