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Каждую субботу до конца лета 2017 в нашем городе будет проходить интересное мероприятие – Чайные бега. Наша цель – это здоровье детей и сбор средств в поддержку фонда «Живи, малыш». Каждый участник забега вносит от 200 рублей, которые в последствии будут направлены в фонд.

Поможем детям и попьём вкуснейший китайский чай! Берите с собой друзей, детей, домашних животных – всем будет интересно и весело!

Расписание мероприятия:

10:30 – встречаемся у въезда на парковку легкоатлетического манежа СК «Долина Уюта» на организационный сбор

11:00-11:40 – бегаем (не ставя рекорды). Дистанция около 5 км.

12:00 – до последней капли кипятка пъём отличный китайский чай

Что требуется от участников:

спортивная одежда, обувь

вещи, чтобы переодеться (если будет холодно)

хорошее настроение

Берите с собой мячи или другой спортинвентарь. Дополнительный кипяточек и продукты питания для чайных посиделок приветствуются.