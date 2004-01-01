Часы с кукушкой

Пьеса, написанная более 30 лет назад, остается не менее актуальной и в наши дни. Представьте себе: вы сидите, уткнувшись в телевизор, а жена каждый вечер пилит и пилит вас: «Скучно живем, ни театра, ни кино, ни концертов, даже в гости не ходим, да и к нам — никто...» Чем это может закончиться? Понятно чем: является однажды в дом незваный гость, и скучать сразу некогда. В семье переполох. Вспомнить бы кто таков и узнать насколько приехал... Гость же ведёт себя по-простецки, радуется встрече после долгой разлуки. Так становится весело, что уже и до развода недалеко... Однако главный смысл пьесы проявляется в диалогах героев, которые иллюстрируют, как ведут себя люди в сложившейся жизненной ситуации…