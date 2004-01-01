В этом году акция «Час Земли» пройдёт по всему миру 25 марта в 20:30 по местному времени под девизом «Меняй себя, а не планету».

В рамках акции в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча, на которой участники акции обсудят проблемы перерасхода ресурсов нашей планеты. Речь пойдет о влиянии каждого человека и его экоследа на экологическую ситуацию в мире и перспективах состояния окружающей среды к 2050 году в случае, если отношение человечества к природе не изменится.

Встреча организована совместно с Баренцевоморским отделением Всемирного фонда дикой природы России. На нее приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области.

В мероприятии примут участие члены Мурманской областной молодежной общественной экологической организации «Природа и молодежь», активист сообщества «И себе, и людям» Анастасия Шалаева.

На встрече можно узнать о возможностях участия в природоохранной деятельности в нашем регионе и ответить на вопросы занимательной викторины.