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Чартова дюжина

Вечеринка в loft-bar «Чердак»

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Движение − это жизнь. Танец − самый честный язык эмоций. Ты можешь быть настоящим гуру танцпола и жить этим, или просто пришёл развалиться за барной стойкой с любимым роксом, не суть: музыка даст выход всему, что теплится и кипит внутри! Ну а мы дадим тебе возможность услышать, именно то, что надо! 12-го мая, рви танцпол во хмелю на самой горячей «Чартовой дюжине» мая − давно пора! Отбрось всю лишнее и наслаждайся жизнью под правильное музло!

Чердак
12 мая
Цены

Вход свободный

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