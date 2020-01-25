Чарльз Тернер III

Чарльз Тернер (Charles Turner III) – выпускник известного музыкального колледжа Беркли в Бостоне. Несмотря на молодость, Чарльз уже успел стать мировой знаменитостью, собрал свою аудиторию. Он пел в Карнеги-Холл вместе с легендарным певцом Бобби Макферрином, выступал во многих европейских странах (в числе которых Германия, Франция и Испания), а также активно участвовал в различных международных конкурсах. ￼Единственный в мире из музыкантов молодого поколения, Чарльз выступал на одной сцене с великими Оскаром Питерсоном, Джорджем Бэнсоном, Ди Ди Бриджуотер, Тэрри Линн Кэррингтон, Джо Хендриксом, Куртом Эллингом, Эл Джэрро, Маркусом Миллером.

«Джаз отражает жизнь такой, какая она есть, со всеми взлетами и падениями. Это очень честное искусство» – говорит Чарльз Тернер. В свою очередь пресса называет Тернера «самой яркой молодой звездой вокального джаза США, магом и волшебником импровизации».

Его голос отличается большим диапазоном, красивым тембром, глубиной и чувственностью, превосходно звучит под аккомпанемент и малого состава, и большого оркестра. Вокальная техника певца впечатляет и совершенствуется от концерта к концерту. Исполняя оригинальные версии мировых джазовых шлягеров, американский вокалист демонстрирует всю многогранность лучшего в мире инструмента – человеческого голоса.



Седрик Онрю (Cédric Hanriot) – звезда европейского джаза, один из пианистов «Новой Волны» в Западной Европе. Известность пришла к Седрику благодаря его сотрудничеству с легендой джазовой музыки — великим Херби Хэнкоком (Herbie Hancock). Он назвал Седрика не иначе как: «Самым неординарным французом». Также он сотрудничал с Грегом Осби (Greg Osby), Джо Ловано (Joe Lovano) и певицами Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater) и Дайаоной Ривз (Dianne Reeves), вместе с которой в 2014 Седрик Онрю стал лауреатом премии Грэмми за лучший альбом года (Beautiful Life / Красивая жизнь). В записи этого альбома также приняли участи Роберт Гласпер (Robert Glasper) и Джордж Дюк (George Duke).

Еще в 2011 году, Седрик дебютировал с собственным альбомом, который получил название French Stories (Французике истории). В его записи принял участие один из лучших контрабасистов и бас-гитаристов мира Джоном Патитуччи (John Patitucci). Несмотря на то, что после маэстро выпустил множество альбомов, именно эта пластинка наиболее полюбилась джаз-фанам по всему миру. В последующие годы Седрик гастролировал с собственным проектом и выступал в США, Китае, Японии, Южное Корее, Латинской Америки и, разумеется, практически во всех странах Европы. Наконец, Седрик и его трио готовятся покорить Россию. В грядущем туре Седрик Онрю хочет представить программу из своих лучших композиций.