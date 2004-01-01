Casino Royale

Приглашаем на самую яркую и незабываемую Новогоднюю ночь!

Сорвать джекпот, получить кураж и выплеснуть в кровь немалую порцию адреналина – это предложение не для слабонервных! Вы любите играть в азартные игры? Тогда новогодняя вечеринка в стиле «Казино Рояль» именно для вас!

В эту ночь Вас ожидает:

welcome drink

конкурсы от ведущего

розыгрыш подарков

дискотека

фотосессия

салют в самом центре города

выступления артистов

покерный стол с профессиональным крупье

елка желаний

аттракцион моментального фото

поздравление президента

специальная анимационная зона для детей