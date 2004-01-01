Casino Royale
Новогодняя Ночь 2017 в банкетном зале «Azimut»
Приглашаем на самую яркую и незабываемую Новогоднюю ночь!
Сорвать джекпот, получить кураж и выплеснуть в кровь немалую порцию адреналина – это предложение не для слабонервных! Вы любите играть в азартные игры? Тогда новогодняя вечеринка в стиле «Казино Рояль» именно для вас!
В эту ночь Вас ожидает:
welcome drink
конкурсы от ведущего
розыгрыш подарков
дискотека
фотосессия
салют в самом центре города
выступления артистов
покерный стол с профессиональным крупье
елка желаний
аттракцион моментального фото
поздравление президента
специальная анимационная зона для детей
Подробности в группе ВК
Информация по телефону: 605-001