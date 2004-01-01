Ансамбль средневековой музыки Drolls совместно с Мурманским камерным хором Amadeus представляет программу "Cantigas", в которую вошли образцы испанской музыки XIII-XIV веков. В программе прозвучат произведения из двух знаменитых сборников Cantigas de Santa Maria и Llibre Vermell.

Ансамбль средневековой музыки Drolls был основан в 1999 году студентами Петрозаводской государственной консерватории. В послужном списке ансамбля сотни выступлений на сценических площадках России, Польши, Финляндии, Беларуси, Чехии. Drolls принимал участие в многочисленных международных фестивалях фолк-музыки и средневековой культуры. Ансамблем записано и издано 6 альбомов. Уникальный инструментарий ансамбля насчитывает свыше трех десятков копий старинных инструментов.