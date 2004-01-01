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Cantigas

Концерт средневековой музыки

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События: Концерты.

Ансамбль средневековой музыки Drolls совместно с Мурманским камерным хором Amadeus представляет программу "Cantigas", в которую вошли образцы испанской музыки XIII-XIV веков. В программе прозвучат произведения из двух знаменитых сборников Cantigas de Santa Maria и Llibre Vermell.

Ансамбль средневековой музыки Drolls был основан в 1999 году студентами Петрозаводской государственной консерватории. В послужном списке ансамбля сотни выступлений на сценических площадках России, Польши, Финляндии, Беларуси, Чехии. Drolls принимал участие в многочисленных международных фестивалях фолк-музыки и средневековой культуры. Ансамблем записано и издано 6 альбомов. Уникальный инструментарий ансамбля насчитывает свыше трех десятков копий старинных инструментов.

Филармония
15 апреля
18:00
Цены

400-700 р.

Касса филармонии: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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