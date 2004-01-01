Конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан» организован при поддержке Министерства финансов Мурманской области. 2017 году прием работ осуществлялся по двум номинациям: рисунок «Финансы в жизни моей семьи» и фоторабота «В объективе – финансы региона». На конкурс поступило более 220 работ, большинство из которых – рисунки детей. Идеями для выполненных работ стали различные направления расходования бюджетных средств, средств семейного бюджета и сюжеты, связанные со сферой финансов. На выставке гости музея могут познакомиться с лучшими работами участников конкурса.