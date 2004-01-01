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Бюджет для граждан

Выставка творческих проектов

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События: Выставки.

Конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан» организован при поддержке Министерства финансов Мурманской области.  2017 году прием работ осуществлялся по двум номинациям: рисунок «Финансы в жизни моей семьи» и фоторабота «В объективе – финансы региона». На конкурс поступило более 220 работ, большинство из которых – рисунки детей. Идеями для выполненных работ стали различные направления расходования бюджетных средств, средств семейного бюджета и сюжеты, связанные со сферой финансов.  На выставке гости музея могут познакомиться с лучшими работами участников конкурса.

Краеведческий музей
c 20 декабря 2017 по 20 января 2018
Цены

Справки по телефону: (8152) 42-26-17

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